لا مستقبل لي بعد ذلك .. الممثلة الكوميدية كاثي جريفن تعتذر باكية عن صورتها مع ” رأس ترامب “

اعتذرت الممثلة الكوميدية #كاثي_جريفن باكيةً خلال مؤتمر صحفي امس الجمعة، عن صورة لها وهي تمسك برأس غير حقيقي مقطوع ملطخ بالدماء يشبه الرئيس الأمريكي #دونالد_ترامب، قائلة إنها تشعر بأن مشوارها قد انتهى الآن وأن ترامب “حطمها”.

وفقدت جريفن الشركات الراعية ووظائف، ومن ضمنها دورها كمذيعة مشاركة في تغطية احتفالات عشية رأس السنة الجديدة لشبكة “سي إن إن” مع الصحفي أندرسون كوبر منذ ظهور صورة وشريط مصور من هذه اللقطة على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء.

وقال ترامب إن صورة جريفن مع الرأس الملطخ بالدم الذي يشبهه كانت “مقززة”، وإنها آلمت أسرته ولا سيما ابنه الأصغر بارون البالغ من العمر 11 عاماً. ودعا دونالد جونيور، الابن الأكبر لترامب، أرباب العمل إلى فصل الممثلة الكوميدية.

وقالت جريفن: “لا أعتقد أنه سيكون لي مستقبل بعد ذلك. سأكون صريحة. (ترامب) حطمني”.

وأضافت جريفن التي حصلت على جائزة إيمي مرتين والتي تشتهر بأسلوبها الكوميدي الذي يتعمد الاستفزاز، أنها تلقت تهديدات بالقتل.

وأكدت جريفن الاعتذار الذي نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، ولكنها ظلت على تحديها قائلةً: “لست خائفة من دونالد ترامب. إنه بلطجي”. وأضافت أنها تعتزم مواصلة إطلاق الدعابات عن الرئيس. ووصفت أيضاً نفسها بأنها امرأة مستفزة، كثيراً ما اضطرت إلى التعامل مع رجال بيض أكبر سناً في مراكز سلطة. ( reuters )

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