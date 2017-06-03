ماذا أهدت الفنانة الإماراتية أحلام لأصالة من أمام الكعبة ؟ ( فيديو )

نشرت الفنانة #أصالة عبر حسابها على “إنستغرام” فيديو يُسمع فيه صوت الفنانة الإمارتية #أحلام وهي تدعو لها أثناء أدائها مراسم العمرة.

وتمنت الأخيرة للنجمة السورية أن يبارك الله في صحتها ومالها، كما أملت أن يحتل أبناؤها أعلى المناصب.

وتعليقاً عليه كتبت أصالة وفق ما ذكرت مجلة لها : “من بعد ما أخدت إذنها… العزيزة الغالية حلّومة. وأنا عن جدّ تأثّرت بتلك الرسالة وحبّيت تشاركوني شعور إنسانة طيّب. وأشكر الصديقة أحلام على دعاءها. الله يحفظكم أجمعين”.

وتفاعل المتابعون مع المقطع وأثنوا على ما قامت به أحلام وقدموا أفضل الأمنيات لأصالة، معتبرين هذا الدعاء أفضل هدية تقدّم لأصالة في هذا الشهر الفضيل.

عكس السير