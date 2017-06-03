مسؤول أردني يكشف عن عدد السوريين الحاصلين على تصاريح عمل في الأردن

قال الناطق الاعلامي في وزارة العمل الأردنية، محمد الخطيب، إن عدد العمال الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل خلال الفترة الماضية بلغ 320 ألف عامل وافد.

وأضاف الخطيب، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أردنية، أن العمالة المصرية احتلت المرتبة الأولى بين الوافدين في الأردن بواقع 172.57 ألف عامل، في حين بلغ مجموع العاملين الحاصلين على تصاريح عمل من الجنسية السورية 52 ألفا و751 تصريحاً من المجموع الكلي البالغ 320 ألف تصريح.

وقال الخطيب إن حملات الوزارة مستمرة مع الجهات المعنية لضبط العمالة الوافدة المخالفة واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها، ومنها التسفير بعد انتهاء فترة تصويب الاوضاع.

وكانت وزارة العمل أعلنت في وقت سابق عن فترة ثلاث شهور حتى تقوم العمالة الوافدة بتصويب أوضاعها وانتهت في 15 أيار الجاري.

وقدرت الوزارة خلال تصريحات سابقة ان عدد العمالة الوافدة التي تعمل في المملكة دون الحصول على ترخيص رسمي 800 ألف عامل وافد.

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