ملك السعودية يبحث مع رئيس فرنسا هاتفياً التنسيق لتحقيق الاستقرار في المنطقة ومحاربة الإرهاب

خلال اتصال هاتفي بمبادرة فرنسية، بحث العاهل السعودي #الملك_سلمان بن عبد العزيز مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صباح السبت، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتنسيق الجهود لتحقيق الاستقرار في المنطقة وعلى رأسها جهود محاربة الإرهاب.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، في ساعة مبكرة من صباح السبت، أن الملك سلمان بحث مع ماكرون خلال الاتصال الذي بادر به الرئيس الفرنسي “العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات” كما بحث الجانبان “تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها بحث تنسيق الجهود المبذولة من البلدين لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى رأسها محاربة الإرهاب”.

وقالت (واس) إن الرئيس الفرنسي أشاد بدور المملكة في هذا المجال، منوهاً بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين في القمة العربية الإسلامية الأمريكية من أهمية الشراكة لمواجهة التطرف والعمل على تجفيف منابع الإرهاب. (DPA)

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