نجل زيدان على لائحة ريال مدريد لمواجهة يوفنتوس

كشف مدرب #ريال_مدريد الإسباني، الفرنسي #زين_الدين_زيدان، لائحة اللاعبين التي ستواجه فريق #يوفنتوس الإيطالي في نهائي #دوري_أبطال_أوروبا.

وفاجأ زيدان عشاق ريال مدريد باستدعاء ابنه، اللاعب إينزو فيرنانديز (22 عاما) لمواجهة يوفنتوس، إلا أن تقارير إعلامية رجحت أن يجلس اللاعب الشاب على دكة البدلاء، بحكم قلة تجربته وخبرته.

وإنزو فيرنانديز هو الابن البكر للفرنسي زين الدين زيدان من مواليد مارس 1995، بحسب ما نقلت قناة سكاي نيوز، وقام أباه بتسجيله في فريق ريال مدريد بلقب أمه فيرنانديز حتى لا تلاحقه شهرة والده.

من جهة أخرى، ضمت القائمة اللاعب الويلزي، غاريث بيل، الذي قال في وقت سابق إنه ليس جاهزا لخوض النهائي.

وكشف في تصريح صحفي “أنا لست جاهزا 100 في المئة، لم ألعب لمدة ستة أو سبعة أسابيع. من الواضح أنني لم أتعاف بعد من العملية التي أجريتها”.

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