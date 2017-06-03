هيغواين و خضيرة و ألفيس يخططون للانتقام من ريال مدريد

يواجه فريق #ريال_مدريد ثلاثة من لاعبي الدوري الإسباني السابقين في مباراة نهائي دوري الأبطال أمام #يوفنتوس اليوم السبت بـ #كارديف.

ونقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية عن صحيفة سبورت الكاتالونية أن الريال سيكون على موعد لمواجهة ثلاثي “الليغا” السابق الراغب في الانتقام، حيث سيواجه “الملكي” لاعبيه السابقين غونزالو هيغواين وسامي خضيرة اللذان انتقلا إلى الدوري الإيطالي، إذ سيكون لديهما رغبة كبيرة في تحقيق الفوز وإثبات خطأ فريقهما السابق في التخلي عنهم.

ومن ناحية أخرى فإن الريال سيواجه اللاعب داني ألفيس الذي كان على مدار السنوات الماضية أحد أهم عناصر الغريم التقليدي للريال فريق برشلونة.

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