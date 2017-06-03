575 مليون يورو القيمة السوقية لفريق يوفنتوس – ريال مدريد

سلطت صحيفة آس الإسبانية الضوء على القيمة السوقية للاعبي فريقي #يوفنتوس و #ريال_مدريد قبل المباراة التي ستقام بينهم اليوم السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشرت آس، بحسب شبكة أوليه عربية، تشكيل من لاعبي الفريقين تضم الأغلى سعراً في كل مركز من المراكز الـ11 في الملعب ، وجاء مجموع قيمة اللاعبين نحو 575 مليون يورو.

وكان التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كايلور نافاس (ريال مدريد – 18 مليون).

الدفاع: كارفاخال (ريال مدريد – 30 مليون) – بونوتشي (يوفنتوس – 40 مليون) – راموس (ريال مدريد – 40 مليون) – مارسيلو (ريال مدريد – 32 مليون).

خط الوسط: كروس (ريال مدريد – 60 مليون) – مودريتش (ريال مدريد – 45 مليون) – بيل ( ريال مدريد – 90 مليون) – خيمس (ريال مدريد – 50 مليون).

الهجوم: كرستيانو رونالدو (ريال مدريد 100 مليون) – غونزالو هيغواين (يوفنتوس – 70 مليون).

عكس السير