أردوغان : سنتحرك بأنفسنا في سوريا على غرار ما فعلناه في ” درع الفرات “

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، أن بلاده في حال تعرضها لأي تهديد من شمالي سوريا، ستتصرف وتتحرك بنفسها للردع على هذا التهديد، على غرار ما فعلته في عملية “درع الفرات”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان في اجتماع جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك” (موسياد) في إسطنبول.

وقال أردوغان إن بلاده وصلت بعد لقاءات أجرتها مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية إلى مرحلة ستجعلها تراقب بنفسها تطورات الأوضاع شمالي سوريا

في ذات السياق تطرق الرئيس التركي إلى الحديث عن استعانة الأمريكيين بوحدات الحماية الكردية في تحرير مدينة الرقة السورية من تنظيم داعش الإرهابي.

وقال الرئيس التركي في هذ الصدد “قلنا للأمريكيين عليكم أن تعلموا أنه حال قدوم تهديد لبلادنا من شمالي سوريا، لن نبحث الأمر مع أحد وسنعطي قرارنا بأنفسنا وسنتحرك كما فعلنا في جرابلس والراعي ومدينة الباب (في إشارة إلى عملية درع الفرات).

ولفت أردوغان إلى أنّ عملية درع الفرات كانت ضد تنظيم داعش إلا أنها وجدت أمامها عناصر الوحدات الكردية، مؤكدًا أنهم لم يضعوا نقطة الانتهاء بعد عملية درع الفرات في إشارة إلى أنّ السيناريو ذاته قد يتكرر في سوريا.

وبيّن أنّ المناطق التي حررتها عملية درع الفرات عاد إليها ما يقارب من 100 ألف سوري. (ANADOLU)

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