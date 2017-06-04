أرسنال يستهدف التعاقد مع أربعة لاعبين خلال الميركاتو الصيفي

أكدت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن إدارة نادي #أرسنال بطل كأس الاتحاد الإنكليزي تستهدف تدعيم تركيبة الفريق بأربعة لاعبين خلال موسم الانتقالات الصيفية للعام الجاري، وهي الصفقات التي ستكلفه نحو 55 مليون يورو، حسب سعر كل لاعب من اللاعبين الأربعة.

وبحسب الصحيفة، فإن “الغينرز” يسعى الى تدعيم خطه الأمامي بالمهاجم الكولومبي كارلوس باكا نجم نادي ميلان الإيطالي، والذي خرج من الحسابات التكتيكية للمدرب فينتشينزو مونتيلا خلال منافسات الموسم المنقضي، إذ لم يلعب تحت إشرافه سوى مباريات معدودة، مما جعل النادي يصل لقناعة فنية برحيله عن الفريق للتخلص من راتبه السنوي، خاصة بعدما تجاوز سن اللاعب الثلاثين عاماً من عمره وتراجع عطاءه الفني والتهديفي.

كما يريد المدرب الفرنسي ارسين فينغر تعزيز خط الوسط باللاعب توماس ليمار المتالق مع نادي موناكو الفرنسي، والذي يصل سعره في سوق الانتقالات الى حدود 25 مليون يورو.

ووفقًا للتقرير الذي أوردته صحيفة إيلاف ، فإن مدرب أرسنال يستهدف أيضًا ضم ثنائي نادي ملقة الاسباني، وهما متوسط الميدان بابلو فورنالس الذي تصل قيمته في البورصة إلى حدود 25 مليون يورو، وزميله الشاب المهاجم ساندرو راميريز خريج مدرسة “لاماسيا” الكتالونية الشهيرة التابعة لنادي برشلونة، خاصة أن سعر فسخ عقده لا يتعدى الخمسة ملايين يورو.

هذا وباشر المدرب الفرنسي ارسين فينغر عملية تحديد أهدافه في سوق الانتقالات الصيفية من أجل ترميم صفوف الفريق تأهبًا لخوض غمار الموسم المقبل، بعدما نجح في الإطاحة ببطل الدوري الممتاز نادي تشيلسي وخطف منه كأس الاتحاد معوضًا فشله الذريع في بقية المسابقات المحلية والقارية، مما جعله يستعيد ثقة الملاك الذين قرروا تمديد عقده مع الفريق لموسمين إضافيين.

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