أستراليا : العثور على ” سمكة بلا وجه ” بعد اختفائها أكثر من مئة عام

عثر باحثون على #سمكة غريبة بلا وجه، خلال رحلة استكشافية تستمر شهرا واحدا في أعماق المحيط شرقي #أستراليا.

وقد تمكن فريق البحث من اكتشاف أنواع جديدة وغريبة من الأسماء على عمق 4 كلم (2.5 ميلا) تحت سطح الماء، قبالة سواحل ولاية تسمانيا الواقعة على بعد 240 كم من الساحل الجنوبي الشرقي لأستراليا.

وقال تيم أوهارا، كبير العلماء على متن الرحلة الاستكشافية “The Investigator” التابعة لهيئة متاحف فيكتوريا الأسترالية، إن فريق البحث المكون من 27 عالما استخدموا الشباك والكاميرات المخصصة للتصوير في البحار العميقة، وأجهزة الموجات الصوتية، لجمع السرطانات الصخرية الحمراء المشرقة، والعناكب البحرية العمياء، وثعابين البحر العميقة وغيرها من الكائنات.

وقد عثر على السمكة الغريبة خلال هذه الرحلة الاستكشافية بعد أن كانت قد شوهدت آخر مرة العام 1873 في بابوا بغينيا الجديدة.

وقال أوهارا لوكالة فرانس برس إن السمكة “لا تملك أي عيون وأنفها مرئي بينما يتواجد فمها بالأسفل”، موضحا أن العيش في الظلمة والضغط الشديد يجعل بعض المخلوقات لا تملك عيونا أو أنها تنتج الضوء الخاص بها من خلال تلألؤ بيولوجي.

وتمكن فريق البحث من جمع آلاف العينات حتى الآن، حوالي ثلثها من الأنواع الجديدة. ( AFP )

عكس السير