” أسوس ” تكشف عن جهاز ” راوتر ” بتصميم فريد و مزايا كثيرة

كشفت شركة #أسوس خلال حدثها الذي أقامته على هامش فعاليات معرض الحواسيب الشخصية “كمبيوتكس تايبيه 2017” ComputexTaipei 2017، عن جهاز توجيه “راوتر” بتصميم فريد.

وقالت الشركة التايوانية إن “بلو كيف” Blue Cave الجديد هو جهاز توجيه راوتر “واي-فاي” ثنائي الحزمة ومن فئة AC2600، يمتاز بأنه “يجمع بين الأداء الرائع والأمن التجاري والخصائص الصديقة للأسرة مع منظر جيد وأنيق”.

وأضافت أسوس أن “بلو كيف” مع دعم تقنيات إنتل، بما في ذلك أحدث رقائق إنتل الإلكترونية لشبكات واي-فاي، يوفر سرعات من خلال المنزل تضمن بثًا سلسًا لمحتوى 4K UHD، وألعاباً بدون تأخير، وتنزيل ملفات بسرعات عالية، مع القدرة على دعم المزيد من الأجهزة معًا على نحو أفضل من معظم أجهزة التوجيه المتاحة حالياً.

ويمتاز جهاز التوجيه الجديد من أسوس بمظهره الذي يأتي مع هوائيات داخلية ما يعني تصميماً بدون هوائيات، بالإضافة إلى أنه يأتي مع فجوة مركزية يزينها ضوء أزرق، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، ويدعم “بلو كيف” تقنية الحماية AiProtection من أسوس، والتي تعد أول تقنية توفر أماناً على المستوى التجاري للشبكات المنزلية.

وتتوفر هذه التقنية مجانًا لحماية كافة الأجهزة الذكية المتصلة بالإنترنت، وهي تقوم على تقنية الشبكات المنزلية الذكية من شركة أمن المعلومات المعروفة “ترند مايكرو”.

ويقدم جهاز التوجيه العديد من المزايا التي يمكن الوصول إليها من أي جهاز محمول، بما في ذلك ميزة “النظرة العامة الأسرية” Family Overview لمراقبة سهلة وتحكم بإنترنت واستخدام التطبيقات لكل فرد من أفراد الأسرة.

يذكر أن أسوس لم تتطرق في بيانها إلى موعد توفر الجهاز أو السعر المقرر له.

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