ألمانيا : الشرطة تقتل طالب لجوء قام باختطاف طفل و قتله

قتلت الشرطة الألمانية طالب لجوء، عبر إطلاق النار عليه، بعد أن قام باختطاف طفل روسي وقتله.

وسائل إعلام ألمانية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الحادثة وقعت أمس في مركز لجوء بريغينسبورغ، في ولاية بايرن.

وقام اللاجئ (أفغاني – 41 عاماً) باختطاف طفل روسي يبلغ من العمر 5 أعوام، وقام بالاعتداء عليه بالضرب حتى الموت.

وأشار الإعلام الألماني إلى أن والدة الطفل أصيب هي الأخرى بجراح خطيرة.

وطوقت الشرطة مكان الحادثة، وفتحت نيرانها على الأفغاني الذي سقط قتيلاً بعد قتله للطفل بقليل.

وما تزال خلفية الحادثة مجهولة، وسط استمرار تحقيقات الشرطة.

عكس السير