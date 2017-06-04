ألمانيا : مجهولون يلقون قطعاً من لحم الخنزير على مسجد في وقت الإفطار

ألقى مجهولون قطعاً من “خنزير” على سور أحد المساجد في مدينة إيبنبورن، الواقعة بولاية شمال الراين بألمانيا، الأمر الذي أزعج سكان المنطقة والمجتمع الإسلامي هناك.

وسائل إعلام ألمانية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن أشخاصاً مجهولي الهوية ألقوا قطعاً من خنزير على مسجد تركي تابع لمنظمة “ديتيب”، بعد بدء الإفطار.

وأضافت أن “الحدث مستفز جداً، وخاصة أنه وقع في شهر رمضان المقدس بالنسبة للمسلمين، إضافة لاعتبار لحم الخنزير محرماً في الإسلام”.

وتحقق أجهزة الأمن بالحادثة للوصول للفاعلين، دون وجود أدلة تشير لأشخاص محددين.

* الصورة تعبيرية

عكس السير