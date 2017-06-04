إصابات بين جماهير يوفنتوس بعد خسارة نهائي الأبطال ( فيديو )

أصيب المئات من مشجعي فريق #يوفنتوس الايطالي، أثناء مشاهدتهم للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في واحدة من الساحات الرئيسية في #تورينو.

وتجمع ألاف الاشخاص في ساحة سان كارلو لمشاهدة المباراة النهائية، على شاشات التلفزيون العملاقة، ليركض المئات من المركز بعد أن سمع البعض صوت انفجار قنبلة، بحسب ما ذكرت صحيفة إيلاف، وقيل أنه تم الاستماع لعدة طلقات نارية، مما أدى لإصابات لعدد من الجماهير الإيطالية، عقب نهاية المباراة، وصلت لأكثر من 600 مصاب و4 في حالة خطرة، منهم طفل ركض الناس فوق جسده.

الجدير بالذكر أن يوفنتوس خسر بأربعة أهداف مقابل هدف، أمام ريال مدريد في النهائي، الذي أقيم بالعاصمة الويلزية كارديف.

وأحرز البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الأول للفريق قبل أن يدرك لاعب يوفنتوس ماندزوكيتش التعادل، ومع الشوط الثاني سجل ريال مدريد ثلاثية بأقدام كاسيميرو ورونالدو مرة أخرى وأخيرا اللاعب الشاب أسينسيو. وقالت التقارير الإيطالية أن مشاهد الرعب بدأت في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة، واستمر التدافع لمدة 10 دقائق مما أسفر عن سقوط الجرحى.

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