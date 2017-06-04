القوات العراقية تستعيد كامل قضاء البعاج المحاذي لسوريا

استعادت القوات العراقية صباح اليوم، الأحد، قضاء البعاج غربي مدينة الموصل والمحاذي للشريط الحدودي مع سوريا، بإسناد مباشر من المروحيات الهجومية.

وقال النقيب جبار حسن لـ”الأناضول” إن “اكثر من 500 عنصر من فصائل الحشد الشعبي اقتحموا صباح اليوم المدخل الجنوبي لقضاء البعاج، سبقه قصف مدفعي وصاروخي للطائرات المروحية”.

وأضاف حسن ان “معارك عنيفة دارت بين مسلحي داعش ومقاتلي الحشد عند المدخل الجنوبي، وبعد نحو ساعتين تمكنت القوات من السيطرة بشكل كامل على القضاء بعد تسجيل هروب عشرات المسلحين باتجاه الاراضي السورية”.

وأوضح أن “فصائل أخرى من الحشد الشعبي اقتحمت قرية ومخفر تل صفوك الحدودي مع سوريا، والذي يعتمده تنظيم داعش في نقل تعزيزاته العسكرية بين الموصل والأراضي السورية، ولاتزال معارك تدور بين الطرفين”.

ويعّد قضاء البعاج آخر نقطة حدودية لاتزال تخضع تحت سيطرة “داعش” وتسعى القوات العراقية لاستعادة كامل الشريط الحدودي مع سوريا من الموصل وصولاً الى محافظة الأنبار غرب البلاد لضمان قطع طرق تواصل “داعش” بين البلدين. (ANADOLU)

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