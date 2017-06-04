اللاذقية : تخريج أول دورة لـ ” شرطيات حفظ النظام ” ( فيديو )

قالت وسائل إعلام موالية، إنه تم السبت، تخريج الدفعة المسلكية الأولى للشرطيات الإناث في محافظة اللاذقية،

واعتبرت داخلية بشار الأسد أن “عمل الشرطيات الشابات سيكون بمثابة رديف للشباب في القيام بواجباتهم في الميدان”.

وأكد وزير داخلية النظام، اللواء محمد الشعار، خلال حفل التخرج في كتيبة حفظ الأمن والنظام أن “هذه الدفعة تضم في صفوفها شابات شرطيات ستعملن كرديفات للشباب في القيام بواجبهن بكل ميدان”.

وأشار الوزير إلى الواجبات المتعددة الملقاة على عاتق قوى الأمن الداخلي وأهمها “حماية المواطنين وحفظ أمنهم واستقرارهم، إضافة للوقوف إلى جانب الجيش العربي السوري في معركته ضد الإرهابيين”.

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