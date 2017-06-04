بالفيديو .. تركي يصلي على سكة حديد و سائقة القطار تنتظره

في حادثة غريبة، ظهر بمقطع فيديو رجل تركي يؤدي صلاة العصر على خط سير ترام ” قطار كهربائي”، مما اضطر سائقة القطار من أن تتوقف على الفور، حسب ما رصدته كاميرات المراقبة، وجرت الواقعة في قضاء “قارشي ياقا” في #إزمير.

وأظهر مقطع الفيديو المصور بواسطة كاميرات المراقبة، الرجل التركي ركن سيارته على جانب الطريق وشرع بصلاة العصر، على مسار الترام، لاحظت سائقة القطار الرجل وهو يصلي فأوقفت القطار على الفور، وانتظرته حتى فرغ من صلاته، دون أن تقترب منه كي لا تزعجه، حسب ما أفادت في حديث لوكالة الأناضول.

وأضافت سائقة القطار بأن الرجل عندما شاهد قدوم القطار أدرك أنه وقف يصلي في المكان الخطأ، وأخذ يسرع في صلاته، وعند انتهائه من الصلاة ركب سيارته وغادر المكان، وقد لاقى المشهد استغراب الركاب من توقف القطار لأنه لا يوجد محطة حيث توقف القطار، وبدأ البعض من الركاب يلتقطون صور سيلفي، كما لاقى الفيديو تفاعلا كبيرا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لموقف سائقة القطار، الذي يستحق كل التقدير والاحترام. ( ANADOLU )

عكس السير