بالفيديو .. هذا الطبق يقدم ” كعقاب ” للسجناء المشاغبين في السجون الأمريكية !

تستخدم عدد من السجون في العالم الحرمان من الطعام كوسيلة عقابية للسجناء على سوء السلوك وعدم اتباع الانظمة والقوانين، لكن بعض السجون في #الولايات_المتحدة_الأمريكية تلجأ إلى وسيلة عقابية غير تقليدية، من خلال إجبار السجناء على تناول طبق مثير للجدل من الطعام.

ويطلق على هذا الطبق اسم “نوترا لوف” وهو أشبه برغيف من الخبز مصنوع من مكونات طبيعية، ولكن الطعم النهائي له مثير للاشمئزاز، بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، ونظراً لمكوناته المتنوعة، يمكن أن يزود هذا الرغيف الجسم بنحو 1.110 سعرة حرارية نتيجة تناوله بشكل يومي، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

ولا يزال هذا الطبق يستخدم كوسيلة عقابية على سوء السلوك في عدد من السجون في الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من انحساره بشكل تدريجي في عدد من الولايات، نتيجة الإجراءات القانونية ضد هذه الطريقة المثيرة للجدل.

ويتألف الرغيف من المكونات التالية:

6 شرائح من خبز القمح الكامل المفروم ناعماً

100 غرام من الجبنة المبروشة ناعماً

100 غرام من الجزر المبروش ناعماً

300 غرام من السبانخ المعلبة

100 غرام من الزبيب

2 كوب من الفاصولياء

4 ملاعق طعام من الزيت النباتي

150 غرام من معجون الطماطم

200 غرام من الحليب الخالي من الدسم

150 غرام من رقائق البطاطا المجففة

وعلى الرغم من أن جميع هذه المكونات تبدو طبيعية عندما تكون كل منها منفصلة، إلا أن جمعها مع بعضها ينتج عنه طبق مثير للاشمئزاز ينفر منه السجناء لكنهم يجبرون على تناوله عقاباً لهم.

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