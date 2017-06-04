بلغاريا : وفاة ما لا يقل عن 10 لاجئين جراء حادث تعرضت له حافلة كانت تحاول تهريبهم

قتل ما لا يقل عن عشرة مهاجرين وأصيب سبعة آخرين، جراء تحطم حافلة صغيرة كانت تقوم بتهريبهم عبر بلغاريا.

وقالت وزارة الداخلية البلغارية أن قائد الحافلة المشتبه به عمره 16 عاماً، ولديه سجل إجرامي ولا يحمل رخصة قيادة.

وأصبحت بلغاريا نقطة دخول رئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر طريق البلقان المغلق رسمياً.

ويصل كثيرون إلى البلاد عبر تركيا ومنها إلى صربيا، ثم يحاولون منها عبور الحدود المغلقة بإحكام للمجر وكرواتيا.

وكان عدد المهاجرين عبر طريق البلقان قد سجل ارتفاعاً كبيراً أواخر عام 2015. وقد عبر أكثر من مليون شخص عبر هذا الطريق قبل أن تغلق دول البلقان حدودها قبل 15 شهراً.

وتشير تقديرات أعلنتها السلطات البلغارية في أيار/مايو إلى أن نحو ثلاثة آلاف شخص دخلوا البلاد ومضوا في رحلتهم بصورة غير قانونية منذ مطلع العام. (DPA)

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