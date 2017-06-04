بوتين يغازل صحافية أمريكية خلال لقائها معه : لن أستطيع التكلم بسبب جمالك ! ( فيديو )

غازل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صحافية أمريكية كانت تجري لقاء معه، على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.

ونشرت قناة روسيا اليوم مقطعاً مصوراً يظهر بوتين مع الصحافية، وعنونته بـ “بوتين مازحا لصحفية أمريكية: لن نستطيع التكلم معك.. بسبب جمالك”.

وتعرضت كيلي لموقف محرج آخر خلال لقائها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي.

فقد أظهر مقطع فيديو لحظة لقاء كيلي، مراسلة ومذيعة الأخبار في “NBC”، مع بوتين ومودي، حيث رحب بها الأخير بحرارة قائلا إنه شاهد تغريدتها على موقع “تويتر”، لتسارع ميجين بسؤاله: “هل لديك حساب على تويتر؟”.

على إثر ذلك، انهالت التعليقات الساخرة، في مواقع التواصل الاجتماعي على الصحفية، التي رغم مهنيتها لم تكن تعرف إذا كان لشخصية بارزة مثل مودي، حساب على “تويتر” أم لا. وقام أحد المعلقين بجمع حساب ميجين ومودي في صورة واحدة، ليظهر الفرق الكبير في عدد المتابعين لكل حساب.

ففي حين يتابع رئيس الوزراء الهندي نحو 30 مليون شخص، يقتصر عدد متابعيها على 2 مليون شخص. (RT)

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