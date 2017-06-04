ترامب يعرض المساعدة بعد هجمات لندن و يروج لحظر السفر

بعد أحداث لندن، لجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تويتر ليعرض المساعدة على بريطانيا ويروج لحظر السفر المثير للجدل، ويقول إنه مستوى إضافي من الأمن للأمريكيين.

وهرعت الشرطة البريطانية إلى حادثين في وسط لندن بعدما دهست شاحنة مارة على جسر لندن، وتحدثت تقارير عن عدة حوادث طعن بالقرب من منطقة بورو ماركت. وأعلنت الشرطة أن الحادثين إرهابيان.

وقالت الشرطة إن ما لا يقل عن ستة أشخاص قتلوا. وقال ترامب في تغريدة “الولايات المتحدة ستفعل كل ما بوسعها لتقديم المساعدة في لندن والمملكة المتحدة… سنكون هناك، نحن معكم. فليباركم الله!”.

وقال البيت الأبيض في بيان إن ترامب تحدث مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لتقديم التعازي وعرض “الدعم الكامل” من واشنطن للتحقيقات ومثول الجناة في الحادث أمام العدالة.

وأضاف ترامب في تغريدة أخرى “نحن بحاجة للتحلي بالذكاء واليقظة والشدة. نريد أن تعيد لنا المحاكم حقوقنا. نريد حظر السفر كمستوى إضافي للأمان!”

وكانت وزارة الداخلية الأمريكية قد أصدرت بياناً في وقت متأخر يوم السبت يقول “لا توجد لدينا معلومات حالياً تدل على تهديد إرهابي محدد أو تهديد حقيقي في الولايات المتحدة”.

وتأتي مناشدة ترامب لفرض حظر سفر في أعقاب طلبه العاجل بأن تقوم المحكمة العليا بإعادة الأمر التنفيذي الذي من شأنه أن يحرم أشخاصاً من دخول الولايات المتحدة من ست دول يغلب على سكانها المسلمون. وقد أعاقت محاكم من درجة أدنى هذا الأمر.

ويقول منتقدون إن منطقه معيب ويهاجمون الحظر بعنف ويصفونه بأنه عنصري.

وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان ما وصفتها بأنها “هجمات جبانة تستهدف مدنيين أبرياء” وكررت استعداد ترامب لتقديم أي مساعدة تطلبها السلطات البريطانية.

وقالت هيذر نويرت المتحدثة باسم الوزارة في بيان “جميع الأمريكيين يتضامنون مع شعب المملكة المتحدة”.

وقال شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض على تويتر “إن فريق الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطلعه على حادث جسر لندن في بريطانيا”. وأضاف “أن فريق الأمن القومي سيواصل تقديم أحدث التقارير للرئيس”.

وقالت وزارة الخارجية أيضا إنها تراقب الوضع عن كثب في لندن ونصحت الرعايا الأمريكيين في بريطانيا بمراعاة نصائح السلطات المحلية والإبقاء على اليقظة الأمنية.

وقال مسؤولو إنفاذ القانون في المدن الأمريكية الكبرى إنهم ليسوا على دراية بأي تهديدات لكنهم على أهبة الاستعداد.

وقالت إدارة شرطة لوس أنجليس في تغريدة على تويتر “لا يوجد تهديد حقيقي أو له علاقة بلوس أنجليس… نطالب سكان لوس أنجليس باليقظة”.

وقال مكتب مكافحة الإرهاب في إدارة شرطة نيويورك في تغريدة على تويتر إنه نشر فرق الاستجابة للطوارئ في المناطق التي تشهد كثافات من المشاة.

وقال حاكم نيويورك أندرو كومو في بيان إنه وجه مسؤولي إنفاذ القانون لتشديد الإجراءات الأمنية والدوريات في المواقع الشهيرة بما في ذلك المطارات والجسور والأنفاق وأنظمة النقل الجماعي. (REUTERS)

عكس السير