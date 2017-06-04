ترامب ينتقد رئيس بلدية لندن المسلم بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة على “تويتر”، اليوم الأحد، عن هجوم لندن الذي أسفر عن مقتل سبعة، ونقل عن رئيس بلدية لندن صادق خان قوله للبريطانيين إنه ليس هناك ما يدعو للقلق، فيما يبدو أنه انتقاد لرد فعل خان على الهجوم.

وكتب ترامب على تويتر: “مقتل سبعة على الأقل وإصابة 48 في هجوم إرهابي ورئيس بلدية لندن يقول ليس هناك ما يدعو للقلق!”.

وقال خان في وقت سابق إن سكان لندن سيشهدون وجوداً متزايداً لرجال الشرطة في المدينة بعد الهجوم الدامي، لكن ليس هناك ما يدعو للقلق.

وانتخب خان العام الماضي رئيساً لبلدية لندن ليصبح أول مسلم يتولى هذا المنصب في عاصمة غربية. (REUTERS)

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