حلب : ميليشيات النظام تسيطر على ” مسكنة ” بعد انسحاب تنظيم ” داعش ” منها

سيطرت ميليشيات بشار الأسد، مساء السبت، على مدينة مسكنة في ريف حلب الشرقي بعد انسحاب عناصر تنظيم “داعش”، باتجاه محافظة الرقة.

وقال مصدر عسكري نظامي لوكالة الأنباء الألمانية، إن “الجيش فرض طوقاً حول المدينة ولن يدخلها حتى صباح الاحد تحسباً لوجود عبوات ناسفة وألغام تم زرعها من قبل مسلحي (داعش)”.

وكانت سيطرت ميليشيات النظام قبل ذلك على محطات مياه البابيري التي تعد أهم مصدر لضخ المياه لمدينة حلب قرب مدينة مسكنة، بعد انسحاب عناصر (داعش) منها.

وتعد مدينة مسكنة أحدث مدينة في ريف حلب الشرقي يخسرها تنظيم داعش، والتي تفصلها حوالي 10 كيلومترات عن الحدود الادارية لمحافظة الرقة وريفها الغربي الممتد بين مدينة الطبقة ومسكنة.

وكان تنظيم داعش خسر أيضاً يوم السبت بلدة المنصورة في ريف الرقة الغربي بعد سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (وحدات الحماية الكردية) على البلدة في أعقاب انسحاب عناصر التنظيم.

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