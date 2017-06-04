رئيس البنوك الإسلامية يطالب بتطبيق الزكاة على المستثمرين في سوق الأسهم

انتقد رئيس البنوك الإسلامية، صالح كامل، الممارسات التجارية الحالية القائمة على التدليس والغش ورفع الأسعار في الأسواق، من خلال شراء التجار للبضائع بأرخض الأسعار وبيعها بأعلاها، مطالباً بضرورة تطبيق نظام الزكاة والدخل على مستثمري سوق الأسهم.

ونقلت جريدة الحياة عن كامل: “إن الذين يدخلون سوق الأسهم والبورصات بمليون ويخرجون منها بـ20 مليوناً، وتركهم من دون تطبيق الزكاة عليهم سيكون أثر ذلك سلبي على المجتمع”.

وشدد على أنه “لو طبق على كل عملية بيع تحدث في المملكة الزكاة الشرعية وقدرها 2.5 في المئة لما احتاجت الدولة إلى استحداث وتطبيق أي نوع من أنواع الضرائب الوضعية، كالضريبة الانتقائية”.

وانتقد تعريف علم الاقتصاد الذي يدرس في الكتب والمراجع العلمية منذ منتصف القرن الـ18 بأنه علم الندرة أو القلة، موضحاً أن التعريف الصحيح للاقتصاد هو ما جاء في عدد من الأحاديث النبوية والآيات الكريمة، بأنه علم تنمية الأرض وإعمارها، مشيراً إلى أن القلة فقط من رجال المال يعرفون الاقتصاد على أنه علم التنمية.

وأضاف كامل: “عندما غاب عن أصحاب الأموال وأصحاب البنوك أن الاقتصاد هو إعمار الأرض وتشغيل المواطنين، ظهرت في مجتمعاتنا البطالة والإرهاب وأصبحنا في ذيل الأمم، لأنهم اعتقدوا أن الموارد محدودة كما ذكر الاقتصاد الوضعي، ونسوا أن ما عند الله لا ينفد”.

وأشار إلى أن الخطاب الإعلامي والديني في مجتمعاتنا الإسلامية لا يناقش تلك الأمور بلغة العصر وهو ما تسبب في غياب الثقافة الإسلامية في معاملاتنا.

عكس السير