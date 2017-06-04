رئيس الحكومة المؤقتة : مشاريع يتم العمل عليها مع الاتحاد الأوربي منها منح الأوراق الثبوتية و وثائق السفر

قال رئيس الحكومة السورية المؤقتة جواد أبو حطب، إن العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوربي تزداد تحسناً، وذلك عقب زيارة قام به مع الائتلاف السوري إلى بروكسل.

وأضاف أبو حطب، بحسب ما نقل عنه موقع الائتلاف السوري، أن الحكومة ماضية في مشروعها بإدارة المناطق المحررة، وبتحسين واقع المؤسسات والخدمات لكافة السوريين.

و شدد أبو حطب على أهمية اللقاء الذي عقده ورئيس الائتلاف وعدد من أعضائه مع الممثلة العليا للاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية فيدريكا موغريني، يوم الجمعة الماضي، على صعيد دعم الحكومة المؤقتة ودعم كوادرها البشرية ومشاريعها.

وتحدث رئيس الحكومة عن مشاريع يتم العمل عليها مع الاتحاد الأوربي وهي التعليم و الصحة والزراعة وملف الداخلية والتوثيق ومنح الأوراق الثبوتية والهويات الشخصية ووثائق السفر، إضافة لتمكين المجالس المحلية لإدارة المناطق المحررة.

وخلال زيارة أجراها وفد من الائتلاف للاتحاد الأوربي تم الحديث عن أهمية الحكومة المؤقتة وتوطينها بالمجتمع السوري ودورها بالحفاظ على وحدة أراضيه، والتركيز على دعم المؤسسات بحيث تتمكن الحكومة من إدارة المناطق المحررة وتقديم الخدمات للسكان.

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