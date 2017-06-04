رغم إعلان الجزائر استقبالهم .. لاجئون سوريون ما زالوا عالقين على الحدود ” الجزائرية – المغربية “

لليوم الثالث على التوالي لإعلان الجزائر إنقاذهم، لا يزال اللاجئون السوريون العالقون على حدودها مع المغرب في مكانهم، حسب ما أكده أحدهم في شريط فيديو مباشر ظهر يوم السبت 3 يونيو/حزيران.

وقال أبو إياد إنه لولا ما يأتي به عدد من سكان مدينتي فكيك وبوعرفة المغربيتين من الطعام والشراب والأواني، لمات العالقون جوعا وعطشا، متحدثا عن أن هؤلاء السكان يعدّون الدعم الوحيد للعالقين منذ 17 أبريل/نيسان الماضي، بينما يقوم العالقون بالطبخ في مواقد بدائية صنعوها خصيصا لذلك.

وتجاوبا مع استفسارات عدد من المعلّقين حول الطريقة التي يقوم من خلالها هذا اللاجئ بشحن بطاريات هاتفه الذي يبث من خلاله المباشر على صفحة بفيسبوك، أجاب أبو إياد إنه يتوفر على بطاريات شمسية، مظهرا عدد من هذه البطاريات، مضيفا أن شحن الانترنت يتوصل به عن بعد من طرف بعض الأصدقاء.

وبث اللاجئ مشاهد قاسية للعالقين وبينهم عدد من الأطفال بين الخيام، خاصة في شهر رمضان، مشيرًا أن اليوم السبت عرف انخفاضا في درجات الحرارة بعد سقوط القليل من المطر. (CNN)

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