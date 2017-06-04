” رمضان دا بتاعكوا و بتاعنا ” .. أغنية لمسيحيين في مصر عن رمضان تحظى بانتشار واسع ( فيديو )

أذاع “الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عبر برنامجه “لعلهم يفقهون”، أغنية “رمضان بتاعكوا وبتاعنا”، قدمها شباب مسيحيون (فرقة الإنشاد الكنسي)، لتهنئة المسلمين بحلول شهر رمضان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وأشاد الجندي بالشباب المسيحيين قائلاً: “عالم ناصحة، بقولوا لك رمضان بتاعكم وبتاعنا، بتتصدقوا بنتصدق، بتصلوا الرحم بنصل الرحم، ومش هنلاقي كده إلا في مصر والله، وربنا يحفظكم لمصر”.

وتقول كلمات الأغنية: “وعم حسين يجيب زينة، ينادي بسرعة على مينا، يساعده عشان يعلقها، تشوفنا في وقت لمتنا، كأن الحارة عروستنا، حالفين اليوم نزوقها.. رمضان ده بتاعكوا وبتاعنا، بنزعل لما يودعنا، ونفرح لما بيكون جاي”.

وحظيت الأغنية بانتشار واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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