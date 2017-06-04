زيدان يعتبر ريال مدريد أكبر ناد في العالم

اعتبر المدرب الفرنسي #زين_الدين_زيدان ان #ريال_مدريد الاسباني هو “أكبر ناد في العالم”، وذلك في أعقاب إحراز النادي الذي يدربه لقبه الثاني عشر في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بفوزه في النهائي امس السبت على يوفنتوس الايطالي 4-1.

وبات النادي الملكي أول فريق منذ ميلان الايطالي (1989 و1990) يحتفظ بلقبه القاري، وعزز رقمه القياسي في عدد الألقاب بعد فوزه الكبير في النهائي الذي أقيم في العاصمة الويلزية كارديف.

وقال زيدان بعد المباراة في تصريحات لقناة “بي ان سبور”، “خلف كل هذا ثمة الكثير من العمل. لدي حظ الانتماء الى هذا النادي الكبير، تدريب هذا النادي الكبير، (تدريب) هؤلاء اللاعبين الكبار”.

اضاف “هذا ما قمت به اليوم. كلنا سعداء، كلنا نعيش اللحظة، الأمر رائع”، متابعا “كالعادة لا يبدو الأمر علي، لكني في داخلي شعور استثنائي (…) لهذا النادي تاريخ، هو أكبر ناد في العالم، ونحن نظهر ذلك في كل مباراة”.

وهو اللقب الخامس لزيدان مع النادي الذي يتولى تدريبه منذ مطلع العام 2016، اذ أحرز في موسمه الأول لقب دوري الأبطال والكأس السوبر الاوروبية وكأس العالم للأندية، وأضاف اليها هذا الموسم الدوري الاسباني (للمرة الأولى منذ 2012) ودوري الأبطال.

وحقق ريال بذلك ثنائية الدوري المحلي والمسابقة الأوروبية للمرة الأولى منذ 1958.

من جهته، قال البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب ثنائية في المباراة وهداف المسابقة (12 هدفا): “لعبنا جيدا، وانهينا الموسم بطريقة رائعة. لم يسبق ان حققنا ثنائية الدوري ودوري الابطال منذ 1958. هدفي هو احراز دوري الابطال العام المقبل”.

أما المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة فقال: “هذا أمر لا يصدق، الفوز مرة، مرتين والآن ثلاثة. لقد دخلنا التاريخ ونحن أفضل ناد في العالم، هذا استثنائي. أريد الاستمرار على هذا النحو واحراز الكثير من الالقاب. نعيش كرة القدم من أجل هذه اللحظات، وهذه الليلة نحن سعداء كثيرا”. ( AFP )

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