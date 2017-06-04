” سامسونغ ” تطلق نسخة من ” قراصنة الكاريبي ” في ” غالاكسي أس 8 “

أطلقت شركة #سامسونغ نسخة جديدة خاصة بالإصدار الجديد من فيلم ” #قراصنة_الكاريبي ” من هاتفها الذكي #غالاكسي_أس8 ، وذلك مع اقتراب موعد إصدار الفيلم، وهي متوفرة بسعر يعادل 880 دولاراً أميركياً.

وتتوفر النسخة الجديدة من هاتف سامسونغ الأحدث على المتجر الإلكتروني الصيني JD.com، وهي لا تختلف عن النسخة القياسية بأي شيء فيما يتعلق بالمواصفات، إذ تقدم ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 4 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بحجم 64 غيغابايت.

وبخلاف بعض النسخ الخاصة التي سبق للشركة الكورية أن أطلقتها مع هواتفها الذكية السابقة، لا تقدم نسخة “قراصنة الكاريبي” من غالاكسي أس8 أي جديد في الهيكل الخارجي، إذ لا تأتي مع شعار الفيلم كما فعلت سامسونغ مع نسخة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016.

وكانت سامسونغ قد أطلقت في شهر تموز/يوليو 2016 نسخة خاصة بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 من هاتفها الذكي غالاكسي أس7 إيدج، وامتازت Galaxy S7 Edge Olympic Games Edition بهيكل معدني أسود اللون مع شعار الأولمبياد ذي الحلقات المتداخلة باللون الأزرق، بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية، إضافة إلى تغيير ألوان أزرار الجهاز وإطار الفلاش والكاميرا ومكبر الصوت وزر الرئيسية.

وتأتي نسخة “قراصنة الكاريبي” في صندوق خاص عليه شعار الفيلم، وفي الداخل يوجد الهاتف مع غطاء حماية عليه اسم الفيلم وشعاره، بالإضافة إلى علّاقة تُلصق على ظهر الهاتف مع حلقة.

يُشار إلى أن غالاكسي أس8، الذي أطلقته سامسونغ في شهر نيسان/أبريل الماضي، يقدم شاشة تغطي تقريباً كامل واجهة الهاتف، وهي بقياس 5.8 بوصة وبدقة 2960×1440 بكسل، بالإضافة إلى معالج من نوع كوالكوم سنابدراجون 835، وكاميرا خلفية بدقة 12 ميغابكسل وأخرى أمامية بدقة 8 ميغابكسل.

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