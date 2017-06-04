” سامسونغ ” تكشف عن تقنيات جديدة في عالم الشاشات

ذكرت مجلة “ماك فيلت” الألمانية أن شركة #سامسونغ كشفت النقاب عن تقنيات جديدة في عالم الشاشات خلال فعاليات مؤتمر أسبوع الشاشات Display Week بمدينة #لوس_أنجليس الأمريكية.

وتعتبر شاشة “أوليد” المرنة قياس 9.1 بوصة أكثر النماذج الاختبارية إثارة في جناح الشركة الكورية الجنوبية، حيث يمكن للمستخدم لف الشاشة وثنيها، بل إنها قابلة للتمدد، وبينما تتيح الكثير من النماذج الاختبارية إمكانية ثني الشاشة في اتجاه واحد، تمتاز تقنية سامسونغ الجديدة بأنه يمكن طيها في الاتجاهين، ولا تزال هذه التقنية في مراحلها الأولى، ولم يتضح بعد موعد إطلاق التقنية الجديدة بشكل قياسي، ولم يتم الإفصاح عن بيانات بشأن الأجهزة، التي تعتمد على تقنية الشاشات الجديدة.

وشهد جناح سامسونغ أيضاً كشف النقاب عن النموذج الاختباري الثاني، وهو عبارة عن شاشة LC قياس 1.96 بوصة وتعمل بتقنية الوضوح الفائق “4 كيه”، ويمكن استعمال هذه الشاشات الجديدة في سماعات الواقع الافتراضي أو الواقع المعزز.

وبينما تعمل الشاشات الحالية، المتوافرة في نظارة أوكولوس ريفت مثلاً، بدقة وضوح تبلغ 1080×1200 بكسل وتبدو واضحة للغاية، فإن شاشة سامسونغ الجديدة تعمل بدقة وضوح 3840×2160 بكسل، ولم تفصح الشركة الكورية الجنوبية عن موعد إطلاق شاشتها “4 كيه” الصغيرة ضمن الأجهزة القياسية.

ويتمثل النموذج الاختباري الثالث، الذي قدمته شركة سامسونج خلال مؤتمر Display Week، في شاشة OLED قياس 5.09 بوصة، وتمتاز بإمكانية مشاهدة المحتويات ثلاثية الأبعاد بدون نظارة، وقد تم استخدام هذه التقنية في الماضي في العديد من الأجهزة ومنها جهاز الألعاب نينتندو 3DS، ولكن ليس بواسطة شاشة أوليد، ولم تفصح الشركة الكورية الجنوبية عن أية بيانات بشأن المنتجات، التي ستعتمد على هذه التقنية الجديدة. ( DPA )

عكس السير