سريلانكا : إعادة 20 حوتاً جانحاً إلى البحر

أعلنت البحرية أنها أعادت 20 حوتا جانحا قبالة شاطئ بلدة سامبور بشرق #سريلانكا إلى #البحر بمساعدة السكان المحليين.

وقال مسؤولون إنهم لا يعرفون سبب خروج الحيتان قرب الشاطئ بالقرب من ترينكومالي، لكن المتحدث باسم البحرية، تشاميندا والاكولوج، قال: “قد يكون ذلك بسبب تغير تيار البحر أو زيادة درجة حرارة سطح البحر”.

وظل البحر قبالة سريلانكا هائجا منذ الأسبوع الماضي بسبب عاصفة تحولت إلى الإعصار مورا، ولقي ما لا يقل عن 206 أشخاص مصرعهم من جراء الإعصار، وما زال هناك 92 في عداد المفقودين. ( reuters )

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