سفير بشار الأسد في موسكو : الشركات الروسية راغبة في إعادة إعمار سوريا

صرح رياض حداد، سفير بشار الأسد لدى روسيا، بأن “الوفد السوري المشارك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ناقش مع الشركات الروسية موضوع إعادة الإعمار في سوريا، موضحا أنه دعاها للمشاركة في معرض دمشق الدولي الذي سيعقد في شهر آب/أغسطس المقبل”.

و قال حداد في حديث لوكالة سبوتنيك الروسية السبت: “هذا المنتدى هو ظاهرة اقتصادية ضخمة تقوم في روسيا كل عام، وتشارك فيها كافة الشركات الروسية من مختلف الاختصاصات، طبعا سوريا شاركت وجرى تقريبا زيارة كافة الشركات،والحديث تركز على موضوع إعادة الإعمار في سوريا”.

وأضاف حداد: “زرنا أغلب الشركات الروسية التي شاركت في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي، والجميع أعرب عن استعداده للمشاركة ليس فقط في معرض دمشق الدولي، بل أيضا في عملية إعادة الإعمار في سوريا”.

وأشار إلى أن “الوفد السوري وجه دعوة للشركات الروسية للمشاركة في معرض دمشق الدولي الذي سيعقد في شهر آب/أغسطس المقبل، وأبدت الشركات الروسية استعدادها للمشاركة”.

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