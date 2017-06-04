سوري كردي يتلحق بالجيش الألماني لـ ” رد الجميل لهذا البلد الذي قدم الحماية لأهلي في الأوقات الصعبة “

سلط موقع تابع للجيش الألماني الضوء على شاب سوري لجأ إلى #ألمانيا عام ٢٠٠١، يعمل على رد الجميل للبلاد التي استضافته عبر خدمته في القوات البحرية الألمانية.

وقال موقع “مارين دي ايه”، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشاب السوري الكردي “ديار سيد علو” التحق في خدمة القوات البحرية الألمانية منذ عام ٢٠١٢، وتعين عليه أن يقنع والديه برغبته في هذه المهنة.

وتحدث الموقع مع “ديار” الذي كان يجلس أمام شاشة في غرفة عمليات لفرقاطة “بافاريا” قائلاً: “هذا نظام إنذار مبكر ويمكننا التعرف على الأشياء بناء على الرادار”.

ويعمل ديار البالغ من العمر 24 عاماً على متن الفرقاطة كرقيب الحرب الإلكترونية، وأضاف أنه تعلم بسرعة على التكيف مع الظروف والمعطيات الجديدة على الرغم من الصعوبات، مشيراً إلى أن “تحقيق أي شيء هنا لم يكن سهلاً ولكن مع الكثير من الطموح تمكنت من إنجازه”.

وقال ديار إنه أجرى دورة تدريب مهني في مدرسة الهندسة البحرية في مدينتي بلون وباروف وتخصص في “الحرب الالكترونية البحرية” وهذا يعني أنه ورفاقه مسؤولون عن مراقبة الرادار والأنظمة الإلكترونية الأخرى ومحاربة أنظمة الخصوم.

وذكر الشاب للموقع أنه ولد في مدينة عامودا، وقال إنه لم يفكر في المستقبل في ألمانيا، وأضاف أن الأكراد في سوريا لا يحق لهم التقدم بطلب للحصول على جواز سفر أو الحصول على أي عطلة، ولا يسمح أن يستخدموا لغتهم الكردية في المدرسة أو في المكاتب، وكان واجباً عليهم المشاركة في دروس التربية الإسلامية.

وأشار الموقع إلى أنديار التحق بالمدرسة الابتدائية عام 2002، وهناك تحسنت مهاراته في اللغة الألمانية بسرعة، وقال: “عندما كنت طفلاً، كنت أتعلم اللغة في ساحة المدرسة وليس في الصفوف الدراسية”.

وذكر الشاب أنه أراد رد الجميل إلى البلد الذي قدمت لأهله الحماية في الأوقات الصعبة، وتابع أن فكرة الالتحاق بالجيش كانت تراوده دائماً، ولكن كلام أهله عن الحرب والبؤس جعلته يمتنع عن ذلك في البداية، إلا أنه في الأخير قرر أن يكون جندياً.

وتحدث ديار عن مدى انفتاح زملائه في العمل، ولكنه استدرك أن ما حدث في السنوات الأخيرة في ألمانيا يشعره بالقلق خصوصاً وجود بعض النظرات المتشككة والتعميم، مما يجعله يشعر بالغضب، وختم بالقول: “مراراً وتكراراً اسمعهم يقولون : رائع، أنت تتحدث الألمانية بشكل جيد وليس كالآخرين”.

عكس السير