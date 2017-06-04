سويسرا تطلق أول و أضخم مصنع لتنقية الغلاف الجوي

أطلقت الشركة السويسرية “Climeworks” أول وأكبر مصنع في العالم، لتنقية #الغلاف_الجوي للأرض من ثاني أكسيد الكربون.

ويعمل المصنع، الذي يقع بالقرب من زيوريخ، بتقنية DAC أو ما يعرف بـ “التقاط الهواء مباشرة”، وتستخدم هذه التقنية مواد تصفية ليفية مكونة من الإسفنج المشبع بمواد كيميائية خاصة، حيث يتم تنظيف الهواء المار من خلال هذا الفلتر من ثاني أكسيد الكربون.

كما تستخدم تقنية مشابهة في محطة الفضاء الدولية والغواصات. ومن المتوقع أن يجمع المصنع سنويا قرابة 900 طن من الغاز (البشر يخلفون سنويا 40 مليار طن من الغازات المسببة للاحتباس الحراري)، وهو ما يعادل انبعاثات غازية عن 200 سيارة، وفق ما ذكرت قناة روسيا اليوم، ثم من المتوقع أن يتم بيعها للمزارعين، على وجه الخصوص، لاستخدامها في زراعة الخضروات.

يذكر أن الأكاديمية الوطنية للعلوم والهندسة والطب في الولايات المتحدة، كانت قد أصدرت تقريرا أشارت فيه إلى أن أنشطة هذه الشركات لن تؤدي إلى انخفاض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

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