صاحب أكبر عدد من ” الوشوم ” في بريطانيا مهدد بفقدان ذراعه

يواجه صاحب أكبر عدد من الوشوم في #بريطانيا خطر فقدان ذراعه، بعد أن خضع لعملية جراحية لغرس حلقة من البلاستيك بداخلها، ورفض جسمه هذه الحلقة.

وبات ماثيو ويلان (37 عاماً) والذي بات يعرف باسم “ملك الحبر” بحاجة إلى عملية جراحية لإزالة الحلقة، بهدف إنقاذ ذراعه من البتر، بعد أن انقسم الجلد حول الحلقة المزروعة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويملك ماثيو وهو من مدينة #برمنغهام أكثر من 300 وشم تغطي معظم أجزاء جسمه، كما أنه صبغ كلتا عينيه باللون الأسود، وأزال حلمتي صدره لإفساح مجال للمزيد من الوشوم، وحفر علامات أسنان على أذنيه، وشق لسانه من المنتصف، وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وكان ماثيو قد حصل على أول وشم له عندما كان بعمر 16 عاماً، وغير اسمه في عام 2008، وأنفق أكثر من 40 ألف جنيه استرليني (51 ألف دولار) على التعديلات التي أجراها على جسده.

وقال في حديث للصحيفة “قبل ثمانية أعوام كنت أصارع للبقاء على قيد الحياة بعد أن تعرضت للطعن، والغريب أنني اليوم أيضاً أصارع للحفاظ على ذراعي، حيث قمت بزراعة حلقة فيها عام 2015، لكن للأسف انقسم الجلد، وبدأ جسمي برفض عملية الزرع”.

يُذكر أن ماثيو تعرض للطعن في عام 2009 بسبب مظهره الغريب، وفي عام 2015 قال إن مظهره كان سبباً في عدم حصوله على عمل مناسب، داعياً إلى منح فرص متساوية للأشخاص الذين أجروا تعديلات على أجسادهم.

عكس السير