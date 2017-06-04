عادل إمام يعلق على هجوم المغاربة العنيف عليه بسبب مسلسله الجديد

عقّب الفنان المصري #عادل_إمام، على الإتهامات التي طالته بتهمة الإساءة للشعب المغربي في الحلقة الخامسة من مسلسله الرمضاني “عفاريت عدلي علام”، والذي يعرض على عدد من القنوات المصرية و العربية حيث اعتبر أنه تعرّض بالذم للمغاربة، ووصفهم بالسحرة.

وقال في تصريح لشبكة إرم نيوز: “لا أنا ولا كل فريق عمل المسلسل نقصد الإساءة إلى الشعب المغربي الشقيق، أنا أحب المغرب إلى حد الهيام، وألمس هذا الحب عندما أزور المغرب وقد تم تكريمي مؤخرا في مهرجان مراكش”.

وأضاف: “المشهد محل المشكلة جمع بين الفنان أحمد حلاوة وهالة صدقي، والحوار بسيط ولكن تم تحميله بغرض سيىء، أرجو عدم المبالغة في تفسير المشاهد الفنية، لأن جميعها تكون في إطار الإفيهات الكوميدية”.

وعرض مشهد في الحلقة الخامسة، وجمع بين أحمد حلاوة الذي يؤدي دور مشعوذ وهالة صدقي التي تجسد دور زوجة تبحث عن حيلة لتسترد زوجها، وفي الحوار نصحها حلاوة بأن هناك مشعوذا في المغرب وراء المشكلة، الأمر الذي فسره بعض المغاربة بالتجاوز عليهم، وأصابهم بالغضب خاصة من الزعيم لأنه بطل ومحور الأحداث.

ويقول نشطاء مغاربة إن هذه المرة ليست الأولى التي تتعمد فيها الدراما المصرية الإساءة إلى المغاربة.

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