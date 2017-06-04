عمار بديع الأسد : العقوبات لن تمنعنا من مواجهة الإرهاب المدعوم أمريكياً

قال عمار بديع الأسد، النائب في برلمان النظام، “إن السياسة الأمريكية الداعمة للإرهاب العالمي، تحاول إعاقة أي تقدم للجيش السوري لإبقاء الوضع المتأزم في البلاد أكبر فترة ممكنة”.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء عن بديع أن “أمريكا ومعها أعداء سوريا يستخدمون آلتهم الإعلامية من أجل قلب الحقائق وتشوية الأوضاع لدعم النصرة وداعش” معتبراً أن “موضوع العقوبات والتلويح بها لن يثني الدولة السورية عن محاربة الإرهاب، وهذا هو الرد الحقيقي والفاعل ضد مخططاتهم الرامية إلى شيطنة وتشوية الدولة السورية”، بحسب تعبيره.

وأضاف بديع: “لنا عظيم الشرف أن نوضع مع كل الدول الشريفة مثل كوريا وإيران، ولن تجدي كل محاولات شيطنة هذا المحور الذي يقاتل إسرائيل بالدرجة الأولى وكل ما يحدث يصب في صالح تل أبيب، وأمريكا لا تذهب إلى أي مكان لا يخدم المصالح الإسرائيلية في المقام الأول، سواء في المنطقة أو في غير المنطقة”.

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