” غوغل ” تقترب من المستوى البشري في فهم اللغات

أصبحت #غوغل الآن قادرة على فهم اللغة البشرية بدقة تصل إلى 95%، وذلك بفضل خوارزميات التعلم القادرة على فهم الكلام والرد بطريقة سليمة.

وتقول ماري ميكر، في تقريرها السنوي عن اتجاهات الإنترنت، الذي تم تسليمه في مؤتمر “كود”، الذي عُقد في كاليفورنيا، إن دقة برنامج التعرف على الصوت في غوغل، يقترب من المستوى البشري، وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم، وقد حدث هذا التحسن بوتيرة سريعة، منذ العام 2013، وذلك بمعدل نحو 20%، وفقا لـ ميكر.

ومع إدخال غوغل لبرنامج التعرف على الصوت في المزيد من منتجاتها، مثل ترجمة غوغل، والمساعد الصوتي عل الهواتف المحمولة، فإن الشركة تتحرك نحو مستقبل سيكون فيه التحدث مع الأجهزة سلسا، كما لو كنا نتحدث مع أصدقائنا.

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