فيرغسون يسلم رونالدو جائزة ” الأفضل ” في نهائي الأبطال

سلم المدرب الأسبق والأسطوري لنادي #مانشستر_يونايتد الإنكليزي، السير أليكس فيرغسون، جائزة أفضل لاعب في نهائي دوري الأبطال للبرتغالي #كريستيانو_رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني، وذلك بعدما قاد فريقه للفوز باللقب بتسجيل هدفين في شباك يوفنتوس، في المباراة التي انتهت بفوز “الميرينغي” 4-1.

وأكد النجم البرتغالي، الذي بدا سعيداً للغاية عقب تسلم الجائزة من يد مدربه السابق في الفريق الإنكليزي: “إنه موسم استثنائي.. فزنا بالليغا ودوري الأبطال. فريقي كان جيداً للغاية اليوم، رائع.. أنا أيضاً قدمت أداء جيد للغاية.. استعددت جيداً لأكون متواجداً هنا والوصول لنهاية الموسم وأنا بأفضل حال، وأنا سعيد للغاية بتسجيلي هدفين في غاية الأهمية”.

واحتضن فيرغسون رونالدو، الذي تواجد بصحبه نجله ورفيقته العاطفية، بحرارة وتحدث معه طويلاً قبل أن يسلمه الجائزة. ( EFE )

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