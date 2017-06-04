كيف رد الداعية سلمان العودة على دعوة للزواج من فتاة وهبت نفسها له ؟

تلقَّى الداعية السعودي الشيخ #سلمان_العودة دعوةً من صاحبة حساب على موقع #تويتر، تحت اسم هياء العلياني، تدعوه فيها للزواج منها قائلة في التغريدة “تزوجني يا شيخ وهبتك نفسي”.

ليأتي رد الشيخ مثنياً على اسمها الذي وصفه بـ “الحبيب إلى قلبه” فهو قريب من اسم زوجته الراحلة هيا السياري، رافضاً طلبها بطريقة دبلوماسية، إذ دعا لها بالزوج الصالح.

الجدير بالذكر أن الداعية البالغ من العمر 60 عاماً، فقد زوجته، في حادث سيارة تعرضت له في السعودية في يناير/كانون الثاني من عام 2017 وفقد فيه أيضاً ابنه هشام البالغ من العمر 17 عاماً.

ونعى بعدها الداعية زوجته بكلمات مؤثرة، بحسب هافينغتون بوست عربي، وتوالت كتاباته في عدة تدوينات عن زواجهما ورحلة كفاحهما معاً، والتي وصلت إلى نهاية وصفها في إحدى تدويناته: “الآن، يقف حبيبك المكلوم أمام حفرتك باسِم الشفتين، دامع القلب، سلوته أنك لم تذوقي ألم الفقد كما ذاقه هو”!

عكس السير