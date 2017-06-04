لبنان : سوري يقتل سورياً آخر طعناً بالسكين .. و السبب ” مشاكل شخصية “

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن سورياً قتل سورياً آخر في لبنان، طعناً بالسكين.

ونقل الإعلام اللبناني عن مديرية قوى الأمن الداخلي، أنه “بتاريخ 14/5/2017، وفي محلة برج حمود مقطع السكة، أقدم شخص مجهول الهوية على طعن المدعو( ي. أ.، مواليد عام 1995، سوري) الذي نقل على أثرها الى المستشفى للمعالجة، لكنه ما لبث ان فارق الحياة”.

وأضاف بيان المديرية: “بنتيجة الرصد والمتابعة الحثيثين، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من معرفة هوية ومكان تواجد المشتبه به، وتوقيفه في محلة بئر حسن نزلة الرحاب، وهو: ا. ر. (مواليد 1988، سوري). بالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه، وانه قام بذلك على خلفية مشاكل شخصية بينهما وعمل على رمي السكين في حاوية للنفايات في برج حمود”.

وتم تسليم الموقوف لمفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع في التحقيق.

عكس السير