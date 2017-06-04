مبابي يرفض مانشستر سيتي من أجل ريال مدريد

أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي نجم نادي موناكو الفرنسي رفض عرضًا مغريًا تقدم به نادي #مانشستر_سيتي الإنكليزي لضمه لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب الصحيفة، فإن مبابي كان واضحًا وصريحًا في تصريحاته عندما قال حرفياً :” سألعب في النادي الذي أريده ولا أحد سيقرر مكاني”.

وأضافت الصحيفة المقربة من النادي المدريدي، أن اللاعب الفرنسي لم يقرر بعد إذا كان الوقت مناسبًا حالياً لترك نادي الإمارة الفرنسية وتغيير الأجواء باتجاه نادٍ آخر، أم أن عليه الانتظار على الأقل حتى نهاية الموسم القادم (2017-2018) ، بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف، غير أنه ( اللاعب ) قد كشف عن وجهته القادمة بعد ترك موناكو، وهي اللعب لريال مدريد، وذلك بناء على تصريحات سابقة له عبر من خلالها عن رغبته وأمنيته باللعب للعملاق الإسباني .

هذا واستبعدت الصحيفة إقدام مبابي على ترك موناكو في الوقت الحالي مرجحة أن يتم ذلك، في صيف عام 2018 رغم أن إدارة ومالك نادي موناكو لا يعارضان بيع اللاعب بأعلى سعر ممكن، مثلما حدث الأمر مع البرتغالي برناردو سيلفا، الذي رحل لنادي مانشستر سيتي الإنكليزي قبل أيام قليلة .

وتسعى العديد من الأندية الأوروبية، على رأسها ناديا مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنكليزيان، إلى انتداب المهاجم مبابي، بعدما اظهر مهارات ومستويات فنية عالية الموسم المنصرم، عندما قاد موناكو إلى التتويج بلقب الدوري الفرنسي وبلوغ نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا.

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