مدخول قياسي لتشيلسي عقب إحرازه لقب البطولة

نال نادي #تشلسي الإنكليزي 150 مليون جنيه إسترليني (190 مليون دولار أميركي) من جراء إحرازه بطولة الدوري المحلي لكرة القدم هذه السنة، وهو رقم قياسي يفوق بنحو 60 مليون جنيه ما ناله حامل لقب الموسم الماضي #ليستر_سيتي.

واستفاد تشلسي بشكل كبير من دخول الاتفاق الجديد حول حقوق بث الدوري الإنكليزي حيز التنفيذ هذا الموسم، وهو الذي ساهم في تقاسم الأندية الإنكليزية العشرين في الدوري الممتاز مبلغ 2,4 ملياري جنيه.

وأظهرت الأرقام التي نشرت على الموقع الإلكتروني للدوري الممتاز، أن ليستر الذي نال 93 مليون جنيه إثر تتويجه غير المتوقع بلقب الدوري الموسم الماضي، نال هذا الموسم 116 مليون جنيه على رغم إنهائه البطولة في المركز الثاني عشر فقط، بحسب قناة سكاي نيوز، وهذا الموسم، بلغت عائدات توتنهام هوتسبر الثاني 145 مليون جنيه.

وكانت حقوق النقل التلفزيوني المحلي للدوري الإنكليزي بيعت في صفقة بلغت قيمتها 5,1 مليارات جنيه لثلاثة مواسم بدءا من 2016-2017، مما يعود بفائدة كبيرة على الأندية، ومنها الثلاثة التي هبطت إلى الدرجة الإنكليزي الأولى، أي هال سيتي وميدلزبره وسندرلاند، والتي حصل كل منها على 93 مليون جنيه.

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