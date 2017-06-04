مشهد في مسلسل مصري يظهر فتاة لبنانية فاتنة على أنها ” عاهرة ” يثير جدلاً عبر مواقع التواصل ( فيديو )

تسبب مشهد في مسلسل مصري، بسخط لبناني كبير، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما اعتبر أنه إظهار المرأة اللبنانية بطريقة غير لائقة.

وانتشر مقطع من مسلسل “ريح المدام” المصري، من بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني، يظهر الاثنين وهما في سيارة أجرة مع سائقة لبنانية فاتنة.

وتحدثت الاثنان بعبارات فكاهية تحتوي على دلالات جنسية، كما يظهر من خلال حديث الفتاة عبر الهاتف مع زوجها / صديقها، أنها كانت تخونه مع صديق له والتقطت معه صوراً عارية ونشرتها على الإنترنت، إلا أنه لا يبالي سوى لكونها تعمل سائقة سيارة أجرة، ويركب سيارتها الرجال.

وانتقد مدونون لبنانيون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إظهار المرأة اللبنانية على أنه “الشقراء المثيرة التي تخون زوجها”، لافتين إلى أن ما تم تقديمه هو “سخافة بتلميحات جنسية” وليس كوميديا.

وعلقت الصحفية اللبنانية إيمان ابراهيم (مجلة سيدتي) على المشهد بالقول: “اقحام بنت لبنانية بمسلسل مصري بس للايحاء انو اللبنانية عاهرة وموضوع قابل زاد عن حدو والمطلوب مقاضاة هالمسلسل الحقير”.

اقحام بنت لبنانية بمسلسل مصري بس للايحاء انو اللبنانية عاهرة وموضوع قابل زاد عن حدو والمطلوب مقاضاة هالمسلسل الحقيرhttps://t.co/rqRHgyjUwt — Imane Ibrahim (@ImaneIbrahim1) ٢ يونيو، ٢٠١٧

نشر المقطع على صفحة Saturday Night Live بالعربي ونال ملايين المشاهدات وحظي بكثير من التعليقات اللبنانية المستهجنة (جانب من التعليقات)

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