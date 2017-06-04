هل يقاضي نادي ستوك سيتي برنامج ” رامز تحت الأرض ” ؟

بات الفنان المصري #رامز_جلال مهدد بمقاضاته من نادي #ستوك_سيتي الإنكليزي، بعد استضافته لاعب النادي المصري #رمضان_صبحي، في برنامجه الذي يعرض في شهر رمضان حالياً باسم “رامز تحت الأرض”.

وأثار رامز جلال الفزع للاعب المصري رمضان صبحي، بعدما أشركه في فقرات البرنامج من دون علمه، وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية، والتي من ضمنها رحلة سفاري في الصحراء يتم فيها الانحدار من مكان مرتفع بالغ الخطورة، قبل أن تتوقف السيارة في مكان معد من جانب البرنامج على هيئة رمال متحركة.

وقد يقوم نادي ستوك سيتي بمقاضاة البرنامج بسبب تعريض رمضان صبحي لمواقف كادت أن تتسبب في إصابته، خاصة أنه لا يجب التعامل مع اللاعبين المحترفين بهذه الطريقة، وأن إصابة اللاعب قد تتسبب في حرمان ناديه والمنتخب المصري من خدماته.

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