وزير الخارجية الألماني يأمل تطبيع العلاقات مع تركيا

أعرب وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل، عن أمله في تهدئة العلاقات المتوترة بين برلين وأنقرة خلال زيارته لتركيا، الاثنين المقبل.

وقال جابريل، السبت، في مدينة سانت بطرسبرج الروسية: “نبحث عن إمكانيات لإعادة العلاقات إلى طبيعتها مع تركيا”.

ويعتزم جابريل لقاء نظيره التركي مولود جاويش أوغلو الاثنين المقبل في أنقرة، لإجراء محادثات حول حظر الحكومة التركية لزيارة نواب من البرلمان الألماني (بوندستاج) للقوات الألمانية في قاعدة إنجرليك التركية.

وتعتزم الحكومة الألمانية سحب الجنود الألمان المنتشرين في القاعدة، وعددهم 260 جندياً، حال عدم عدول الحكومة التركية عن قرارها بشأن حظر الزيارة.

وتبرر أنقرة موقفها بمنح الحكومة الألمانية حق اللجوء لجنود أتراك سابقين تتهمهم أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب العسكري بتركيا في تموز الماضي.

وتعتبر زيارة جابريل محاولة أخيرة لتسوية هذا الخلاف.

وقال جابريل: “لكن هناك أيضاً موضوعات كثيرة أخرى تُثقل كاهل العلاقات بين تركيا وألمانيا حالياً”، مشيراً في ذلك إلى اعتقال صحافيين ألمان في تركيا، مثل مراسل صحيفة “دي فيلت” الألمانية دنيز يوجيل الذي يقبع في السجن على ذمة التحقيق منذ شباط الماضي، والمترجمة الألمانية ميسالي تولو كورلو المحبوسة منذ شهر. ويواجه كلاهما اتهامات بالترويج لتنظيمات إرهابية.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الألماني يشارك في المهمة الدولية لمكافحة داعش في سوريا والعراق بست طائرات استطلاع من طراز “تورنادو” وطائرة تزويد بالوقود. وتنطلق المشاركة الألمانية من قاعدة “إنجرليك” التابعة لحلف شمال الأطلسي “ناتو”. (DPA)

عكس السير