وفاة ملكة جمال أميركية في ظروف غامضة

فتحت الشرطة الأميركية تحقيقا لكشف ملابسات وفاة ملكة جمال سابقة، وذلك بعد العثور على جثتها في منزلها بظروف غامضة بولاية #تكساس.

ووجددت الشرطة مارغريت غارزا، الممثلة وعارضة الأزياء أيضا، جثة هامدة في مدينة راوند روك، بعد تلقيها بلاغ، وفق ما أوردت صحيفة “صن”.

وتقول الشرطة إنها تحقق في أسباب وفاة الشابة البالغة من العمر 31 عاما، “غير المبررة” و”الغامضة”.

وأصدرت عائلتها بيانا نعت فيها ابنتها مارغريت، وقالت إنها تجهز حاليا لجنازتها، مضيفة بحسب ما اوردت قناة سكاي نيوز: “لقد كانت متحمسة وجميلة وذكية ومثابرة في عملها دون أن تلتفت للإرهاق”.

وتوجت غارزا وصيفة لمكلة جمال “تكساس بيليزا لاتينا” عام 2007، وهي مسابقة مخصصة للسيدات من أصول لاتينية، وأصبحت ملكة جمال “بيليزا لاتينا الدولية” عام 2008.

وإلى جانب ذلك، فقد شاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية، وكان من المقرر أن يعرض فيلمها الأول في وقت لاحق هذا الشهر.

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