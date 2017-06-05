إسقاط الجنسية التركية عن ” غولن ” ما لم يعد إلى تركيا خلال 3 أشهر

تبدأ اعتبارا من اليوم الاثنين مهلة مدتها 3 أشهر، يتم في نهايتها سحب الجنسية التركية عن 130 شخصًا بينهم “زعيم تنظيم الكيان الموازي الإرهابي فتح الله غولن”، إذا لم يعودوا خلالها إلى تركيا، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الأناضول.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية في عددها الصادر اليوم بيانا لوزارة الداخلية تضمن أسماء الأشخاص الـ 130، التي تستمر التحقيقات بحقهم، بتهم الإرهاب والعمل ضد النظام الدستوري في تركيا، إلا أنه يتعذر الوصول إليهم لكونهم خارج البلاد.

ويأتي بيان وزارة الداخلية وفقا للمادة 29 من قانون الجنسية التركية، ووفقا للقانون في حال لم يعد هؤلاء الأشخاص إلى تركيا خلال المهلة الممنوحة تسحب منهم الجنسية بقرار من مجلس الوزراء.

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