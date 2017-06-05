إيران تدعو دول الخليج لحل خلافاتها عبر الحوار

قال التلفزيون الإيراني الرسمي يوم الإثنين، إن إيران دعت قطر والسعودية ودولا خليجية عربية أخرى إلى حل خلافاتها بالطرق الدبلوماسية، وقالت إن أي تصعيد في التوترات لن يساعد في حل الأزمة في الشرق الأوسط.

وقال بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: “لحل الخلافات الإقليمية والخلاف الراهن، يتعين عليهم انتهاج الأساليب السلمية والحوار الشفاف والدبلوماسية”.

وأضاف “لن تستفيد أي دولة في المنطقة من تصاعد حدة التوترات”.

وقطعت السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات مع قطر يوم الاثنين، بدعوى “خروجها عن الصف الخليجي”، الأمر الذي نفته قطر عبر بيان لوزارة خارجيتها، أعربت فيه عن “بالغ أسفها واستغرابها الشديد” من قرار كل من السعودية والامارات و البحرين بإغلاق حدودها ومجالها الجوي وقطع علاقاتها الدبلوماسية معها”.

واعتبرت قطر “بأن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة”. وبينت أن “الهدف منها واضح وهو فرض الوصاية على الدولة وهذا بحد ذاته انتهاك لسيادتها كدولة وهو أمر مرفوض قطعيا”. (TRT)

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