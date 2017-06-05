الإمارات : مطار دبي الدولي يدشن ” كبائن نوم ” للمسافرين

دشن #مطار_دبي_الدولي، صالة كبائن النوم “سليب أند فلاي” في المبنى رقم 3 بالمطار، والتي تضم 27 حجرة وكابينة نوم، ما يتيح للمسافرين الحصول على قسط من الراحة، ضمن أجواء متميزة.

وقد صممت صالة كبائن النوم الجديدة في مطار دبي الدولي على الطراز الإسكندنافي، وهي تجمع بين الراحة والأناقة، وتشمل 20 كابينة نوم عصرية فائقة الحداثة مصممة على شكل أكواخ الإسكيمو، بالإضافة إلى سبع كبائن مزدوجة مميزة مجهزة بأسرة أطفال قابلة للطي والسحب.

وتتميز صالة كبائن النوم “سليب أند فلاي” بتصميمها المستوحى من الطبيعة، ما يجعل منها واحة للراحة والاسترخاء والتي تتيح للمسافرين التمتع بقسط من الراحة لفترات تتراوح بين ساعة واحدة و24 ساعة، قبل انطلاق رحلتهم.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية وشؤون الاتصالات في مطارات دبي يوجين باري بحسب ما نقلت شبكة سي ان ان : ” أن افتتاح صالة كبائن النوم سليب أند فلاي هو إضافة رائعة إلى مجموعة خيارات الراحة والاسترخاء المتوفرة حالياً في مطارات دبي.”

وبدوره، أوضح مدير عام شركة أون غراوند هوسبيتاليتي جيفري كارير: “بعد قيامنا بتشغيل صالات مخصصة للنوم في المطارات على مدى سنوات، نقلنا فكرتنا الفريدة إلى مستوى جديد في مطار دبي الدولي.”

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